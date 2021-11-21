تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، شارع المعهد الديني بنطاق حي المنتزة ثان. وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على مستوى أحياء الإسكندرية لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.
جاء ذلك بحضور اللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثان، والأستاذة هدى أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.
وكلف المحافظ كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحى بسرعة الإنتهاء من إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بشارع المعهد الديني.
وأوضح أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة مستمرة في رصد حالة الشارع أول بأول والتعامل الفورى مع أي تداعيات. واستمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية علي مدار ٢٤ ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة مسائية لمحافظ الإسكندرية بالمعهد الديني لمتابعة إزالة مياه الأمطار.. "صور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.