انتخابات نادى إنبى.. 49 مرشحا بينهم 3 على الرئاسة

أُغلق باب الترشح على انتخابات نادي إنبى بترشح 49 مرشحا، منهم 3 على الرئاسة، هم: مصطفى الأمير وأيمن الشريعى ووائل لطفى، على أن تقام انتخابات النادي يوم الأربعاء المقبل 24 نوفمبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 7 مساءً. ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت 2237 عضوا. وقد أغلق الباب على عدد 49 مرشحا على جميع المناصب طبقا لما يلى: منصب الرئيس أيمن محمد وجدى الشريعى مصطفى أحمد الأمير محمد وائل لطفى حامد مصطفى منصب نائب الرئيس على محمود عبد الخالق محمد فكرى محمد إبراهيم أبو الخير مصطفى محمود النادى مصطفى هانى أحمد عبد التواب مهنى وائل عبد الرحمن سيد إمام أمين الصندوق عبد ربه إبراهيم عبد ربه أحمد محمد سيف النصر البندارى منصب عضو مجلس إدارة فوق السن شهد ترشح 31 مرشحا.. منصب عضو مجلس إدارة تحت السن أحمد خالد أحمد أمين الخشاب أيمن أسامة عبد الرؤوف عبد القادر رامى عاطف محمد محمود عمر مصطفى حسين مصطفى عمرو محمد إبراهيم شيمى محمد محمد السيد محمد محمد السيد محمود محمد السيد هيكل مروان محمد فتحى سيد خطاب

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