المهن التمثيلية تنعى سهير البابلى: خالص التعازى لجموع الفنانين والشعب المصرى

نعت نقابة المهن التمثيلية متمثلة في الدكتور أشرف زكى، الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي التي فارقتنا منذ قليل، قائلاً: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص التعازي لجموع الفنانين والشعب المصري في وفاه المغفور لها بإذن الله الفنانة الكبيرة سهير البابلي سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.