محافظ الإسكندرية يعلن عودة الدراسة بالمدارس والعمل بجميع المصالح الحكومية غدا

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه بعد الرجوع إلي الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أكدت بدء الإستقرار فى حالة الطقس، فقد تقرر انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية غداً الأثنين الموافق 22 نوفمبر.
وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في متابعة لحظية للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.
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