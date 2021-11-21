/662408/توتنهام-هوتسبير-يخطف-فوز-ثمين-من-ليدز-يونايتد-بالدوري

حقق فريق توتنهام هوتسبيرج الفوز عليى ليدز يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح فريق ليدز يونايتد سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الرابعة والاربعون من عمر المباراة، عن طريق دانييل جيمس.

وعاد توتنهام مع بداية الشوط الثاني من المباراة، بهدف التعادل في الدقيقة الـ 59 من عمر اللقاء، عن طريق بيير إميل هويبيرج، ليعود رفاق كونتي في النتيجة.

خطف توتنهام الفوز في نتيجة المباراة من خلال الضغط في الهجوم على ليدز، ويسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويحسم نتيجة المباراة بهدفين عن طريق، سيرخيو ريجيلون في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء.

تشكيل توتنهام في المباراة:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ديفيز، إيريك داير، تانجانجا.

خط الوسط: ريجيلون، وينكس، هويبيرج، إيمرسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين، لوكاس مورا.

وتولي أنطونيو كونتي القيادة الفنية لفريق توتنهام الإنجليزي، خلفاً للبرتغالي نونو سانتو التي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

فيما جاء تشكيل ليدز يونايتد: ميسلر، لورينتي، كوبر، ستارك، فورشاو، فيلبس، دالاس، رافينها، هاريسون، جيمس، روديغو

موقف الفريقين في الدوري

وبهذا الفوز يرفع توتنهام رصيده للنقطة الـ 19، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، من خلال تحقيق الإنتصار في 6 مباريات، والتعادل في لقاء، والخسارة في 5 مباريات، سجل من خلالها الفريق 11 هدف، وتلقت شباكة 17 هدف.

ويحتل ليدز يونايتد المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة، من أصل 12 مباراة، حقق من خلالها الإنتصار في مبارتين، والتعادل في 5 مباريات، والخسارة في 5 مباريات، سجل من خلالها الفريق 12 هدف، وتلقت شباكة 20 هدف.