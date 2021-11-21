«المرحوم أحمد زيدان» ..« الغائب الحاضر بمناقشات حقوق المسنين»..ماذا حدث فى مجلس الشيوخ اليوم؟

استكملت اللجنة مناقشة تيسير إجراءات التقاضي، وما يمكن أن يتم في هذا الصدد، وذلك من خلال طرح عدد من التساؤلات الخاصة بتيسير الإجراءات وفى هذا الصدد، قال النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة، إن الاجتماع طرح تصور حول تقرير مقدم من مجلس الشورى سنه 1998 تحت عنوان تيسير إجراءات التقاضي وتابع شوقى:" تعمل اللجنة على دراسة ما أنتهى اليه التقرير من توصيات وما أخذ به وما لم يؤخذ، وما لم ينفذ من أجل تيسير إجراءات التقاضي وما زلنا في مرحله البحث والدراسة في عناصر ذلك التقرير".