/662412/أول-تعليق-من-منقذ-طفل-نادي هليوبوليس-من-الموت-أول-مرة-تحصل-في-النادي

قال عبدالرحمن مرزوق الذى أنقذ الطفل من الضرب بنادى هليوبوليس، عن مشاجره التي جرت بين طفلين فوقع احد الأطفال أرضا فبكى فتدخل والد الطفل فقررت التدخل فى هذه اللحظه وعلى الفور تدخل عدد من الأعضاء الموجودين لفض الاشتباك.

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وتابع عبدالرحمن مرزوق خلال تصريحات لبرنامج حضره المواطن:" كان المهم بالنسبه لي أبعادهم عن بعض لان الموقف كان صعب للغاية بالنسبه ليا انى اشوف الولد بيوصل بالشكل ده ووالد متعصب جدا، ولكن الأمن تدخل والفرقه وان فض الاشتباك والنادى اتخاذ قرار على الفور يشكر عليه والتحقيقات مستمره فى هذه الواقعة".

أول تعليق من مُنقذ طفل نادي هليوبوليس من الموت «أول مرة تحصل في النادي»

وأكد مرزوق الذى أنقذ الطفل من الضرب فى نادى هليوبوليس:" اول مره يحدث هذا الأمر فى نادى هليوبوليس أمن النادى قوى جدا الامن أخذ والد الطفل، وتم التحقيق معه على الفور وتم اخذ الطفل والاطمئنان عليه وتسليمه إلى والدته ووالدته لم تكن موجوده فى النادى وقت حدوث الاشتباك".

وأختتم عبدالرحمن مرزوق:" لم أكن انا او اى فرد من فريقى نعرف هذا الطفل او الوالد المعتدى ولو اى شخص فى مكانى كان سيقوم بنفس الموقف".