/662413/إجراءات-وتسهيلات-من-الأهلي-في-انتخابات-النادي-الجمعة-المقبلة

قررت إدارة النادي الأهلي تشكيل العديد من اللجان الإرشادية، بهدف مساعدة الأعضاء في التعرف على اللجان الخاصة بهم قبل الدخول لعملية التصويت في الانتخابات المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يذكر أن اللجان الإرشادية ستكون موجودة أمام وبجوار خيمة التصويت للرد على استفسارات الأعضاء فيما يتعلق بأرقام وأماكن اللجان المخصصة لهم، بهدف التيسير عليهم، علمًا بأن رقم اللجنة مدون في كارنيه العضوية الخاص بكل عضو.

موعد انتخابات الأهلي

وتبذل إدارة الأهلي كل ما لديها من جهد، بهدف راحة الأعضاء والتسهيل عليهم أثناء حضور الجمعية العمومية للنادي يوم الجمعة المقبل، والمشاركة في الانتخابات واختيار مجلس الإدارة الجديد.

باب دخول وباب خروج

وقامت الإدارة التنفيذية بمضاعفة مساحة المكان المخصص لاستقبال الأعضاء أثناء سير العملية الانتخابية، مع تخصيص باب محدد للدخول وآخر للخروج تزيد مساحة المدخل الواحد على ثمانية أمتار، لمنع أي تزاحم أو تكدس، مع توفير سيارات "الجولف" لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للتيسير على الجميع، ولضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وسهولة.

حافلات لنقل الأعضاء

كما قامت إدارة النادي بالعديد من الإجراءات للتيسير على أعضاء الجمعية العمومية خلال عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة، وتخصيص عدد من الحافلات لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد لمقر الجزيرة، على أن تتحرك هذه الحافلات كل نصف ساعة ذهابًا وعودة من الفرعين إلى المقر، ثم تنتظر الأعضاء في جراج نادي المعلمين لإعادتهم مرة أخرى بعد الإدلاء بأصواتهم.