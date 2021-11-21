/662417/رشا-اسحق-قانون-رعاية-المسنين-تنفيذا-للاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-في-محورها-الثالث
علقت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، بدورها على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين في الجلسة العامة من داخل مجلس الشيوخ، موضحة ان اهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة و من النائب عبد الهادي القصبي، تتمثل في اصدار قانون خاص برعاية حقوق المسنين لرد الجميل لهم ، و تقديرا لدورهم و مساهمتهم في المجتمع .
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وأضافت اسحق خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة قانون حقوق المسنين أن اخر احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء أظهرت ان عدد المسنين في مصر يقارب ٧ مليون مسن اي بحوالي ٧ % من اجمالي السكان .
ضمان حقوق المسنين صحيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و ترفيهيا
واكملت النائبة رشا اسحق أن هذا القانون تفعيلا لدستور ٢٠١٤ في المادة ٨٣ منه و الخاصة بضمان حقوق المسنين صحيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و ترفيهيا، مع توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة تليق بهم ، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة التي لا غني عنها لكرامتهم و الاستفادة من خبراتهم.
رشا اسحق: مصر من البلدان التي يوجد فيها نظام راسخ للضمان الاجتماعي
وتابعت اسحق حديثها:" تعتبر مصر من البلدان التي يوجد فيها نظام راسخ للضمان الاجتماعي، و لابد ان نعي ان الانفاق علي المسنين هو استثمار دائم".
واختتمت:" جاء القانون تنفيذا لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث و الخاص بحقوق كبار السن و التي اطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١ لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، و لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
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