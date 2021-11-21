شيخ الأزهر معلقا على اليوم العالمى للمتحولين جنسيا: هوس لتغيير خلق الله

جدة - نرمين السيد - أعرب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر عن رفضه لما أسماه بـ "هوس التحول الجنسى"، مؤكدًا أن التحول فى الجنس دون ضرورة طبية هو انحراف واضح عن سنة الله فى خلقه، وأن كل الأديان حذرت من الوقوع فيه، كما أن الفطرة البشرية ترفضه وتأباه.





وقال شيخ الأزهر خلال تدوينة له على صفحتيه الرسميتين بموقعى فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية، تعليقًا على ما يسمى باليوم العالمى للمتحولين جنسيًا: "إن التحول الجنسى دون ضرورة طبية قاطعة هو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية". وأضاف شيخ الأزهر أن الله خلق الإنسان وصوره فى أحسن صورة، وأراد لهذا الكون أن يسير وفق حكمته وإرادته سبحانه، مشدًدا على أن التحول الجنسى هو محاولة بائسة لتغيير خلق الله، واتباع للشهوات تحت دعاوى الحريات الزائفة.

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