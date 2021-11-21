محافظ الإسكندرية يكلف بسرعة إزالة تراكمات الأمطار

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، مساء اليوم الأحد، كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحى بسرعة الانتهاء من إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بشارع المعهد الدينى.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ شارع المعهد الدينى بنطاق حى المنتزه ثان، فى إطار جولاته الميدانية المستمرة على مستوى أحياء الإسكندرية لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية. وأوضح أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة مستمرة فى رصد حالة الشارع أول بأول والتعامل الفورى مع أى تداعيات، مع استمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية على مدار 24 ساعة.

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