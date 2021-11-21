«التعليم»: امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونيًا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، ستُعقد إلكترونيًا على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع ضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الوزارة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.