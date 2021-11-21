أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، ستُعقد إلكترونيًا على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع ضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
وناشدت الوزارة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التعليم»: امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.