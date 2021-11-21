التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين المقاصة والاتحاد السكندري

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاصة ضد نظيره الاتحاد السكندرى بالتعادل السلبي فى المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأهدر جون ايفري لاعب المقاصة أخطر فرص المباراة بعدما استلم كرة على حدود منطقة جزاء الاتحاد وسددها مباشرة في المرمى، ولكن ارتطمت بالقائم وارتدت، قبل أن يحتسبها الحكم المساعد تسلل على المهاجم الكيني.

وكان الاتحاد السكندري الأكثر سيطرة على مجريات الشوط الثاني وحاول اختراق دفاع المقاصة، ولكن يقظة دفاع الفريق الفيومي حرمت لاعبي زعيم الثغر من الوصول إلى مرمى محمد مجدي لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

يدخل المقاصة المباراة بمعنويات منخفضة بعد خسارته من فاركو بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز زعيم الثغر على الجونة بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 7 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.