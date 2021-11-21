تعادل سلبي بين المقاصة والاتحاد السكندري في الدوري

تعادل المقاصة مع الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأهدر جون ايفري، لاعب المقاصة، أخطر فرص المباراة، بعدما استلم كرة على حدود منطقة جزاء الاتحاد، وسددها مباشرة في المرمى، ولكن ارتطمت بالقائم وارتدت، قبل أن يحتسبها الحكم المساعد تسلل على المهاجم الكيني.

وكان الاتحاد السكندري الأكثر سيطرة على مجريات الشوط الثاني، وحاول اختراق دفاع المقاصة، ولكن يقظة دفاع الفريق الفيومي حرمت لاعبي زعيم الثغر من الوصول إلى مرمى محمد مجدي لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

وأهدر مابولولو، مهاجم الاتحاد، فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 78 برأسية، بعد استقبال عرضية على طبق من ذهب من جانب زميله كريم الديب، ولكن أهداها أعلى العارضة.

واحتسب الحكم طارق سامي ركلة جزاء للمقاصة في الدقيقة الولى من الوقت بدل الضائع، ولكن تدخل حكم الراية ورفع الراية بداعي التسلل على كريم حلاوة لاعب الفريق الفيومي وإلغاء قرار ركلة الجزاء.

بهذه النتيجة ارتقى فريق المقاصة للمركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في اثنين وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى المركز السادس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاءين وخسر لقاء وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.