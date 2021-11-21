/662418/مصر-المقاصة-يتعادل-مع-الاتحاد-السكندري-بدون-أهداف

تعادل مصر المقاصة مع نظيره الاتحاد السكدري بدون أهداف على ملعب "الكلية الحربية"، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقاسم الفريقان الاستحواذ على اللقاء، ولم يثبت أي فريق أحقيته في الفوز، حيث كانت المباراة متساوية في كل شئ، وفرض كلا المدربان الحذر خوفاً من الخسارة ودخول نفق مظلم.

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 8 في المركز السادس، بينما أصبح رصيد المقاصة 5 نقاط بالمركز الحادي عشر.

جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: هشام صلاح- السيد سالم – مورو ساليفو– صبري رحيل

خط الوسط: خالد الغندور – فوزي الحناوي – سعيدو سومبوريه – أحمد نبيل مانجا – مروان عطية

خط الهجوم: كريستوفر موبولولو

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:

حراسه المرامي: محمد مجدي.

خط الدفاع: على فتحى - أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام شعبان

خط الوسط: محمد محسن ليلة – سعيد الونش – سيرجي إيريك – حسام عبد الواحد – أتولي جوزيف

خط الهجوم: جون أفيري

الاتحاد السكندري يفوزعلى الجونة برائعة «خالد الغندور»

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره الجونة بهدف نظيف على ستاد الاسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وسجل خالد الغندور لاعب الاتحاد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، حيث أحرز الهدف على طريقة الكبار بضربة مزدوجة بعدما أرسلت له عرضية ليضعها في المرمى بشكل جمالي بهدف سينافس على الأفضل هذا الموسم.

فيوتشر يفوز على إيسترن كومباني برباعية مقابل هدف

تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الشرقية للدخان أن يعودوا في النتيجة وحاولوا عدة محاولات حتى أحرزوا هدف في الدقيقة 80 عن طريق محمد حسان، ولكن شكل فيوتشر خطورة كبيرة جداً من خلال الهجمات المرتدة للفريق، ونجح أحمد رفعت أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 4+90 بعد تمريرة رائعة من أيمن الصفاقسي.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز عريض لفيوتشر، وبهذا الأنتصار يرتفع رصيدهم للنقطة رقم 7 في الركزالرابع، بينما يظل إيسترن كومباني في المركز الأخير بدون أهداف