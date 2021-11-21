/662419/توقف-مباراة-ليون-ومارسيليا-بالدوري-الفرنسي-بسبب-شغب-الجمهور-فيديو-وصور

توقفت أحداث مباراة أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا، في لقاء الديربي، بين الفريقين، في مباراة تجمعهم في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت الدقيقة الرابعة من عمر المباراة على توقف اللقاء، بسبب تعرض ديمينري بايت، لاعب أولمبيك مارسيليا، لهجوم من قبل جمهور المنافس بزجاجة مياه تلقى عليه وتصدمه في رأسه.

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ايقاف مباراة ليون ومارسيليا بعد أن قام مشجعين ليون بالقاء زجاجة على رأس باييه. pic.twitter.com/OfiQjV2338 — خفيٍِ (@khafi_1) November 21, 2021

وجاء ذلك أثناء هجوم مارسيليا على شباك ليون، وكسب ركلة جزاء في اللقاء، وتوجه ديمتري بايت للعب الكرة ويلاقي الزجاجة برأسه.

وجاء حكم المباراة بتوقف اللقاء، ويتوجه الفريقين لغرفة الملابس، حتى تهدأ الجماهير، ليعود اللقاء لمجراه بعد توقف المباراة ما يقارب من 20 دقيقة.