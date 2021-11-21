/662421/مصطفي-بكري-يهاجم-ساويرس-كفاية-تحريض-ضد-الدولة

قال النائب مصطفي بكري ،عضو مجلس النواب، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس لا يتوقف عن توجيه اللوم إلى الدولة، مشيرا إلي زعمه أنها لا تساوي بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن كلامه يفتقد إلي الموضوعية والمصداقية.

وطالب النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، رجل الأعمال نجيب ساويرس أن يتوقف عن التشكيك فى ما تقوم به الدولة من إنجازات ، مضيفا «أتمني من المهندس ساويرس أن يتوقف عن التشكيك في كل شيء، وأن يقول لنا بصراحة، هل أقام مصنعا في مصر، وهل ينكر أن ملياراته التي كونها من مصر كلها خارج البلد».

وهاجم بكري رجل الأعمال نجيب ساويرس «كفاك تشكيك وتحريض ضد الدولة وتعمد الإساءة إلي دور قواتنا المسلحة في التنمية، جيشنا ينتج ويصنع لصالح شعبنا، أما الآخرون وأنت منهم فلاهم لهم ألا التكويش علي كل شيء لحسابه، قبل أن تتكلم قل لنا كم حجم أموالك في مصر، وكم خارجها، ساعتها يحق لك الكلام، أما غير ذلك إسمح لي، نحن أدري بالوطن الذي يبني بيد الرجال الشرفاء».

وأكد بكري أن القطاع الخاص له دور رئيسي في عملية التنمية التي تحدث فى الدولة المصرية، موضحا" وأكبر دليل علي ذلك هو مشاركة شركات ساويرس مع الدولة ومع القوات المسلحة التي تقف بحسم أمام محاولات سيطرة بعض المستغلين علي مصادر الإنتاج والتحكم في سوق الأسعار".