فيديو - الأرصاد : استقرار الطقس غدا وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدير عام مركز التنبؤات فى هيئة الأرصاد الجوية، فى حديثه لبرنامج 90 دقيقة، الذى يعرض على قناة المحور، مساء اليوم، أنه لا يوجد فرص سقوط أمطار غزيرة، وسيكون هناك شبورة تظهر على الطرق وستكون هذه الشبورة كثيفة يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح شاهين أن وقت الشبورة يبدأ من وقت الفجر حتى 7 صباحا، وبالتالى لابد من توخى الحظر خلال القيادة وارتداء الملابس الشتوية.