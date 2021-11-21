مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: تطعيم طلاب الثانوية العامة ضد كورونا بلقاح...

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن وجود دراسة لتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على شاشة "ETC"، اليوم الأحد، أن الأمر يدرس بعناية من حيث فاعلية اللقاحات، وأنواعه التي تناسب هذه الأعمار، وأمان اللقاحات، والجرعة المناسبة لهم، من أجل أن تكون هذه فئة جديدة تدخل في اللقاحات.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أنه سيتم تطعيم طلاب الثانوية العامة ضد فيروس كورونا من سن 15 لـ18 عاما بلقاح فايزر.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية، أنه يجري حاليًا تطعيم طلاب الجامعات الذين التحقوا بها هذا العام.
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