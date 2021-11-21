بعد الاعتداء على باييه.. إيقاف مباراة ليون ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي .. فيديو

توقفت مباراة أولمبيك ليون ضد مارسيليا المقامة حاليا بين الفريقين في قمة الدوري الفرنسي، على أرض ملعب "جروباما ستاديوم"، في إطار منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير.

واعتدت جماهير ليون على نجم مارسيليا ديميتري باييه خلال أحداث الشوط الأول، وتم إلقاء قارورة مياه على وجهه أثناء تنفيذ الركلة الركنية.

وبعد الواقعة سقط اللاعب أرضا، واعترض زملاؤه في صفوف مارسيليا، واتجهوا نحو الحكم للتحدث معه وقرروا الخروج من ملعب المباراة والاتجاه إلى غرفة خلع الملابس.

ودخل فريق ليون مباراة اليوم وهو متواجد في المركز السابع برصيد 19 نقاط بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، ويحتل فريق مارسيليا المركز الخامس ويمتلك عدد 23 نقطة.