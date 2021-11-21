وزارة الاتصالات: مصر قطعت شوطا كبير من الخدمات الإكترونية والتحول الرقمى

قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر قطعت شوطا كبير من الخدمات الإكترونية والتحول الرقمى، وتقدم أكثر من 90 خدمة إلكترونيا من أصل أكثر من 500 خدمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة تسعى لتحويل جميع الخدمات إلى رقمية، لافتا إلى أن سرعات الإنترنت الحالية أتى من مجهود الحكومة الحالية، وفكر الدولة حاليا يعتمد على الرقمنة واستخدامها فى الممارسات اليومية.
وتابع، مصر تقدمت حوالى 6 مراكز عالميا فى خدمة الإنترنت الفترة الماضية، والوزارة تسعى لتوسيع الإنترنت فى جميع ريوع الجمهورية، وتهتم بالخدمات الأكثر أهمية والتى بها احتكاك مع الموظف أو طالب الخدمة، ونستهدف الوصول إلى 15 مليون مشترك، و70% من الخدمات تتم من على البوابة المصرية الرقمية".
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