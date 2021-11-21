/662422/رئيس-سياحة-النواب--تنعى-الفنانة-القديرة-سهير-البابلى-وتؤكد-علم-من-أعلام-الفن-المصرى-والعربى

تقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بخالص التعازي في وفاة الفنانة القديرة سهير البابلي التي تعد علم من أعلام الفن ، ووافتها المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت النائبة نورا على، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى ببالغ الحزن والأسى رمز من رموز الفن المصرى والعربى ، وأعمالها ستبقى خالدة بكل ما تحمله من موضوعات ومفردات رسخت فى وجدان الجمهور ، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

هذا ووقع نبأ وفاة الفنانة القديرة سهير البابلي، كالصاعقة على قلوب محبيها، وتسائل الكثير عن موعد تشييع جثمان الفنانة الراحلة، والذي من المقرر أن يكون ظهر الغد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحلت الفنانة القديرة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت تصدرت الفنانة القديرة سهير البابلي مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير بعد أن أعلنت ابنتها في تصريحات صحفية عن تدهور حالتها الصحية، في إشارة منها أنها تتراجع.

وبدأ نجوم الفن في تداول صور سهير البابلي عبر صفحاتهم الرسمية بممواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، مطالبون لها بالدعاء، الأمر الذي استدعى الجمهور في ترقب حالتها وتفاصيل مرضها.