فريال أشرف بطلة مصرية تصنع التاريخ

حققت البطلة المصرية فريال أشرف إنجاز كبير في الكاراتية بعدما فازت ببطولة العالم، بعد الفوز على فرنسا في النهائي 2/1.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوج منتخب مصر للسيدات بالبطولة بمشاركة الثلاثي فريال أشرف ومنة شعبان وسهيلة أبو إسماعيل، في المنافسات الجماعية.

وتعد فريال أشرف أول لاعبه تفوز بميدالية في الأولمبياد ثم ذهبية بطولة العالم في نفس العام .

تكريم فريال أشرف وجيانا فاروق بحضور وزير الرياضة

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جيانا فاروق وفريال أشرف بطلات مصر في لعبة الكاراتية خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020 والحاصدات على الميدالية البرونزية والفضية على الترتيب، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وشهد الحفل التكريمي الذي أقُيم في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة ، تواجد العديد من الشخصيات العامة والرياضية لعل أبرزها وزير الشباب والرياضة والعديد من روؤساء الدول المختلفة والذي حرصوا على المشاركة في تكريم بطلات مصر في الأولمبياد.

أبرز المعلومات حول فريال أشرف

-تبلغ من العمر 21 عاما حيث انها مواليد 1999.

-بدأت ممارسة الكاراتيه وهى فى الثامنة من عمرها.

-تدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية.

-لديها من الأشقاء اثنان حيث انها البنت الوحيدة.

-أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه.

-بعد حصدها «ذهب» طوكيو فريال أشرف تصنع المجد.

-أول ذهبية بالأولمبياد منذ ١٧ عاما.

-أول سيدة مصرية تحصد ميدالية ذهبية عبر تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد.

-أول ميدالية ذهبية للعرب في منافسات الكاراتية بالألمبياد.

-حصلت فريال أشرف على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه في وزن 68 في المغرب في عام 2017، وتعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه.

جيانا فاروق وفريال أشرف مع وزير الشباب والرياضة

ويحضر الحفل كل من:

فريال أشرف، الحاصلة على المركز الأول في منافسات الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو والمتوجه بالميدالية الذهبية في تلك الدورة من الألعاب الأولمبية.

جيانا فاروق الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

جميع لاعبي مصر في رياضة الكاراتية الذين شاركوا في دورة ألعاب طوكيو.

كما يحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى محمد الدهرواي رئيس الاتحاد المكصري لرياضة الكاراتنية، و الإسباني أنطونيو اسبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتية.

ويشهد الحفل أيضاً تواجد سفراء اليابان وتونس والسعودية.