/662426/تفاصيل-مشاركة-منتخب-مصر-ذات-الساق-الواحدة-في-أمم-أفريقيا-بتنزانيا

شهد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ،مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل مشاركة منتخب مصر ذات الساق الواحدة في أمم أفريقيا بالعاصمة التنزانية دار السلام والمؤهلة لكأس العالم في تركيا 2022 ،وذلك بعد معسكر إعداد الفريق بالمركز الأولمبي بالمعادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حضر المؤتمر ، النائبة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ،محمد صبحي حسانين رئيس لجنة البطل البارالمبي ونائب رئيس الإتحاد المصري للجامعات ، أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ،الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير ،خالد بدر ممثل نادي بيراميدز ،محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة شركة الشبه الراعي الرسمي للمنتخب، ومحمد جاد رئيس مجلس إدارة شركة جي جلوبال مسوق الفريق وعضو لجنة المبتورين باللجنة البارالمبية المصرية ،سارة سمير المدير التنفيذي لمؤسسة سمير وعلي ،محمد المندوه وأكرم السقا من شركة الملابس ،ونجم منتخب مصر والنادي الأهلي الكابتن مصطفي يونس ،ولفيف من أعضاء اللجنة البارالمبية وقيادات وزارة الشباب والرياضة والإعلاميين ورؤساء الاتحادات الرياضية.

منتخب مصر لكرة القدم ذات الساق الواحد

تخلل المؤتمر ، عرض فيديو تعريفي حول منتخب مصر ذات الساق الواحدة لكرة القدم والذي يشارك البطولة بقائمة تضم 12 لاعباً من بينهم 11 لاعباً من صفوف نادي بيراميدز الذي أعلن في وقت سابق عن تكوين أول فريق لأصحاب الساق الواحدة في الكرة المصرية، بالإضافة إلى لاعب آخر محترف في الخارج ، بالإضافة إلي استعراض زي المنتخب الرسمي بالبطولة.

قال وزير الشباب والرياضة: "نثني علي قدراتكم والإصرار عالي المستوي ونتابع خطوات المنتخب جيداً ، ووفق توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الرياضة للجميع وبمختلف الفئات ، ودورنا كوزارة العمل علي ريادة اعمال ، وتنمية القطاع الخاص وإشراكه معنا ، كل الشكر والتقدير لوسائل الإعلام والرعاة".

وأضاف الدكتور أشرف صبحي:"نقوم برعاية المنتخبات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية علي كافة المستويات الصحية والتعليمية والمادية ،مشيراً إلي مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، وكان أول نتائجه تحقيق بعثة مصر للمصارعة الحرة والرومانية والنسائية للناشئين والناشئات 16 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهب و6 فضة و4 برونز، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية في المحافل الدولية خلال بطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان".

واستكمل الوزير :"نسعي لنشر رياضة الساق الواحدة أكثر وأكثر مع الإهتمام الكبير والمشترك بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية ووسائل الإعلام المختلفة وكافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بدمج هذه الفئة ،وندعو كافة الأندية لتكوين فرق وتحذو مثل حذو نادي بيراميدز في ذلك وتكوينه أول فريق لذات الساق الواحدة في كرة القدم ، والوزارة بصدد إقامة المشروع القومي للموهبة الحركية".

حياة خطاب

وقالت حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية : "في البداية أرحب بوزير الشباب والرياضة ودعمه الدائم للأبطال البارالمبيين ، وأشكر كل القائمين علي ذلك ، وكل الشكر والتقدير للمنتخب المصري للساق الواحدة ، ونعد بتقديم كافة أوجه الدعم والمؤازرة اللازمة في ظل قيادة ورعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتي نحظي من خلاله بدعم غير مسبوق ، ونطالب المنتخب بمواصلة المشوار والعودة بالكأس ورفع إسم مصر عالياً ، وننسي شكر وتقدير كافة الرعاة الوطنيين الداعمين للفريق".

وأعرب جميع المسئولين والرعاة عن كافة الأمنيات بالتوفيق للمنتخب في مهمته والعودة بكأس أمم أفريقيا للساق الواحدة بالعاصمة التنزانية دار السلام ،في ظل الروح العالية والمثابرة والطاقة الإيجابية والتأهل لكأس العالم بتركيا 2022. وتقام بطولة أمم أفريقيا بتنزانيا بمشاركة 16 دولة أفريقية، وهم أنجولا حامل اللقب ونيجيريا وصيف البطل، وليبيريا حامل البرونزية، وتنزانيا البلد المضيف، إضافة إلى الكاميرون وسيراليون وكينيا وغينيا وغانا والمغرب وأثيوبيا وأوغندا وزنجبار وجامبيا وتوجو ورواندا بالإضافة إلى المنتخب المصري.

وكانت القرعة قد اوقعت المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع منتخبات غانا ونيجريا، بينما ضمت المجموعة الأولى تنزانيا وسيراليون وأوغندا والمغرب ، والمجموعة الثانية ضمت ليبيريا والكاميرون وجامبيا وأثيوبيا والمجموعة الثالثة أنجولا وكينيا ورواندا وزانزيبار.