عاجل.. محافظ الإسكندرية يقرر انتظام الدراسة والعمل بجميع المصالح غدًا

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الإسكندرية محمد الشريف، انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية، غدًا الاثنين، وذلك بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية التى أكدت بدء الاستقرار فى حالة الطقس.





وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى متابعة لحظية للتعامل الفورى مع أى تجمعات للأمطار. وأكد المحافظ، استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقى كافة شكاوى المواطنين.

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