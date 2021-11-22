تاج الدين: سيتم تطعيم طلاب الثانوية العامة ضد كورونا بلقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار رئيس الجمهورية فى تصريحات خاصة لبرنامج "مصر الجديدة" المذاع عبر فضائية ETC" " مساء اليوم الأحد، إنه يوجد دراسة لتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وفى هذا الصدد، لفت مستشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا الأمر يتم دراسته بعناية من حيث فاعلية اللقاحات وأنواعه التى تناسب هذه الأعمار، وأمان اللقاحات، فضلا عن الجرعة المناسبة لهم بهدف أن تكون هذه فئة جديدة تدخل فى اللقاحات.
وفيما يتعلق بطلاب الجامعات، أوضح أنه يجرى حاليا تطعيم طلاب الجامعات الذين التحقوا بها هذا العام.
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