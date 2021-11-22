/662429/عامر-حسين-يعلن-إلغاء-بطولة-كأس-مصر-الموسم-الماضي

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، حول بطولة كأس مصر الموسم الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية على قناة " etc" أن مباريات كأس مصر المتبقية من البطولة الماضية لا يوجد معاد لتسكينها فيه، وأن الاقرب إلغاء البطولة بسبب ضيق الوقت.

وأضاف: " اديت بضرورة مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لاستمرار الدوري ولم يؤخذ به، وكان لدى اقتراحات أخرى، لكن تم تجاهلها".

وأكمل: "كأس مصر لا يخص رابطة الأندية المحترفة، البطولة تابعة لاتحاد الكرة وهو المسئول عنها”.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيتقابل مع بيراميدز بدور الـ8، والمتأهل بينهم من المفترض أن يلعب مع بتروجيت في قبل النهائي، وفي الجانب الأخر ينقابل الزمالك مع أسوان في نفس الدور والفائز منهم يصعد للنهائي.

حسام المندوه عبر دوت الخليج يوجه رسالة لمجلس الزمالك القادم

تحدث حسام المندوه عضو اللجنة المعينه لنادي الزمالك، حول انتهاء فترتهم في نادي الزمالك غداً وتسليم النادي للجهة الإدارية.

وقال حسام المندوه في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: " لم نقدم استقالتنا لأن هذه انتهاء مدة فترتنا، من قدم استقالته هي اللجنة التنفيذية، وسنسلم النادي للجهة الادارية، ومرتضى منصور سيستلم النادي بناء على حكم المحكمة".

تفاصيل عودة مرتضى منصور للزمالك.. ومدة بقائه على المنصب

أتفق الوزير أشرف صبحي مع مرتضى منصور لعودته مرة أخرى لرئاسة نادي الزمالك هو ومجلسة بالكامل، من أجل الدعوة للانتخابات.

وأجتمع أشرف صبحي مع مرتضى منصور للاتفاق على فترته القادمة داخل نادي الزمالك بعد حصوله على حكم من القضاء الاداري بعودته لرئاسة القلعة البيضاء الشهر الماضي.

وأتفقوا على عودته يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء الفترة القانونية للجنة المعينه برئاسة حسين لبيب غداً، ليتسلم مرتضى منصور النادي يوم الثلاثاء لمدة 48 ساعة للإعلان عن الانتخابات.

وهناك خيار أخر بأن يظل مرتضى منصور في منصبة كرئيس لنادي الزمالك لمدة شهرين، حتى الأن تناقش تلك الأمور من الناحية القانوني قبل اتخاذ قرار بشكل رسمي من جانب وزارة الشباب والرياضة.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن إستقالة الإدارة التنفيذية برئاسة حسين السمري، حيث تقدمت باستقالتها لوزير الشباب والرياضة خلال اجتماع تم إنعقاده اليوم.

وأكمل: " يجب وضع استقرار النادي فوق كل شئ، لأنه لا نجاح بدون استقررا، نحن واجهنا ملفات صعبة وعديدة وتحملنا أشياء كثيرة".

وأردف: " يجب الاهتمام بفرع 6 اكتوبر، والأهتمام بتوسيع النادي بشكل مميز، والتكملة على ما سبق وما فعلناه".

وأختتم قائلا: "كارتيرون لم يجتمع بالاعبين وأبلغهم بأنه سيرحل، ويجب على الاداري المحترف أن يبعد موضوع الكرة عن الإدارة".