فيديو- أبرز تعديلات «التضامن» على اللائحة التنفيذية لـ قانون الطفل

جدة - نرمين السيد - أكدت ريهام فؤاد، مدير إدارة الأسر البديلة بـ وزارة التضامن الاجتماعى، أن ملف الأسر البديلة يلقى اهتماما كبيرا، لافتة إلى أن وزارة التضامن أجرت تغييرا على اللائحة التنفيذية لـ قانون الطفل تشمل تغيير اسم "اللقطاء أو الأطفال مجهولى النسب" لـ اسم "الأطفال كريمى النسب".





جاء ذلك، فى لقائها مع الإعلامية خلود زهران، فى برنامج "آخر ساعة"، والذى تقدمه على قناة إكسترا نيوز الفضائية.

ولفتت إلى أنه تعم تغيير اسم "الأسر البديلة"، إلى "الأسر البديلة الكافلة"، متابعة: "كريمو النسب أفضل فى التعبير من الأطفال مجهولى النسب، وهؤلاء الأطفال ليس لهم أى ذنب فى أن وجدوا نفسهم مجهولى النسب".

وتابعت: "نُطلق اسم كريمى النسب على الأطفال الأيتام فاقدى الرعاية الأسرية والموجودين فى دور الأيتام، لأنهم مجهولى النسب الأب والأم".



واستطردت: "أجرينا تعديلات على بعض الشروط الموجودة فى اللائحة التنفيذية بقانون الطفل، حيث كانت هناك شروط تجعل هناك عزوفا على كفالة الأطفال، ولكن الآن وضعنا شروطا بأن يكون الزوج والزوجة الكافلين للطفل يبدأ سنهم من 21 سنة، وحتى 60 سنة، بدلا من 25 إلى 60 عاما، ويمكن أن يكفل فوق الـ60 عاما ولكن بعد العرض على اللجنة العليا للأسر البديلة، وأن تكون ديانة الطفل نفس ديانة الأسرة، إضافة إلى أحد الزوجين مصرى بدلا من الاثنين مصريين".

وشددت على أن وزارة التضامن من خلال الأخصائى الموجود فى الإدارة، نتابع الأطفال من يوم تسليمهم وحتى 21 عاما، لمعرفة احتياجات الطفل داخل الأسرة".