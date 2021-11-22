السكة الحديد تقرر إعادة تشغيل قطارات على 5 خطوط.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة، فى بيان لها، إلى أن تلك الخطوط تشمل، إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك- الحمام بـ 6 عربات مُحسنة "تحيا مصر"، وإعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف - طنطا بـ 7 عربات مميزة.

ولفتت إلى أنه سيتم إعادة تشغيل قطار 546 ركاب طنطا - منوف بـ 7عربات مميز، لافتة إلى تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف – طنطا، وتعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا – المنصورة، وتعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا – قلين - شربين.

وكشفت السكة الحديد عن مد مسير قطار 657 إلى محطة محرم بك بدلا من الضبعة، وتعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبعة، اعتبارا من غد الثلاثاء.