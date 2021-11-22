/662430/محمود-بدر-ردآ-علي-تصريحات-ساويرس-رجال-الأعمال-عايزينها-سبهللة-زي-زمان

رد النائب محمود بدرعضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، على اتهامات رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس واتهاماته للحكومة بالتدخل في عمل القطاع الخاص وخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين.

دوت الخليج

جاء ذلك عبر حسابه الرسمي فيس بوك مضيفا:" هو بغض النظر اني مقتنع ان دور الدولةمازال تنظيمي اكثر منه اقتصادي وتجاري .. وان شركات القطاع الخاص الكبيرة بتشتغل في كل المشاريع الكبري اللي بتتعمل .. لكن لو مشينا مع نظرية ان الدولة بتعمل مشاريع فالسؤال هنا ماذا قدم لنا القطاع الخاص وهو مسئول منفردا عن التنمية لأكثر من ٣٠ سنة ؟!”.

محمود بدر يرد على تصريحات رجل الاعمال نجيب ساويرس

وتابع بدر:" انا هنا بالمناسبة مش ضد دور القطاع الخاص بالعكس انا شخصيا مؤمن بدور للقطاع العام ودور للقطاع الخاص ودور للقطاعات التعاونية اللي بتقوم بين القطاعين وعشان كده بقول ان القطاع الخاص لوحده مقدرش يتحمل اعباء التنمية ووصلنا بعد سنين من تحكمه في الاقتصاد الي اعلي نسب للبطالة في تاريخنا واقل نسب للتنمية في الريف والمدن ".

وتسائل النائب محمود بدر:" طب ممكن حد يفسرلنا ليه الطريق زمان اللي كانت بتاخده شركات مدنية كان بيقعد ١٠ سنين يتعمل ومكانش بيكمل وبيبقي مليان عيوب وانهاردة نفس الطريق لما بقت شركات الجيش تشرف عليه بقي يتنفذ علي أعلي مستوي وفي أسرع وقت بنفس الشركات المدنية بالمناسبة لكن بإشراف فقط من الهيئة الهندسية .. لأنه ببساطة زمان كانت سبهللة لكن دلوقتي في اشراف حقيقي وتنظيم وده.دور الدولة اللي للأسف بعض الرجال الأعمال مش قادرين يبلعوه وعاوزينها سبهللة زي ما كانت".

ساويرس يثير الجدل بتصريحات جديدة له

جدير بالذكر أن رجل الاعمال نجيسب ساويرس قد صرح بعدد من التصريحات والتي أثارت الجدل، حيث الحكومة بالتدخل في عمل القطاع الخاص وخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين، مؤكدا أن «الشركات المملوكة من طرف الدولة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو رسوما جمركية، عكس الشركات الخاصة، وهذا ما يجعل الفرص غير متكافئة بين القطاعين»