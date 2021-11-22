بيراميدز يجس نبض فرجاني ساسي لضمه

تحدث مسئولوا بيراميدز مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، حول إمكانية ضمه للفريق السماوي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي حديث مسئولو بيراميدز مع الدولي التونسي بشكل غير رسمي للاستفسار منه حول رائيه لانضمامه للفريق، بعدما أشارت بعض التقارير تفيد برحيله عن الدحيل بسبب تراجع مستواه وعدم الظهور بشكل جيد مع الفريق ومدربه غير راضي عن أدائه.

ويبحث مسئولوا الدحيل القطري عن عرض للاعب في ظل الراتب العالي الذي يحصل عليه مع المستوايات الغير جيده الذي يقدمها حتى الأن.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر المصري البورسعيدي في الربع الساعة الأولى من المباراة العديد من الأهداف، ولم يتمكن أوستن أوموتو مهاجم الفريق من تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة.

أهداف بيراميدز في المباراة المباراة

افتتح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، التسجيل في الدقيقة 20 من عمر المباراة، من خلال تحضير من وليد الكرتي، وتسديدة قوية من عادل على يمين حارس المصري.

وأحرز المغربي وليد الكرتي الهدف الثاني لبيراميدز، في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من خلال تمريرات وتحضير من الفريق السماوي لهجمة منظمه تصل لمحمد حمدي ويرسل عرضية للكارتي ويسكنها الشباك.

أهداف المصري في المباراة

عاد الفريق البورسعيدي في نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة، عن طريق حسن على من خلال ركلة جزاء.

تلقي فريد شوقي لاعب المصري البورسعيدي، بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي على رمضان صبحي، وبتلقيه بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 63، لتحمر البطاقة ويظل المصري بعشر لاعبين أمام بيراميدز.

وتألق المصري بقيادة التونسي المدير الفني معين الشعلاني، في المباراة ويعود بهدف التعادل، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، عن طريق عمرو مرعي.

وتلقى نادي بيراميدز تأكيدًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد مباراته أمام إيه إي مانياما بطل الكونغو في إياب دور ال ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تقام بالقاهرة، وكذلك الإعلان عن طاقم الحكام.