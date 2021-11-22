/662432/تعرف-على-مباريات-اليوم-من-الدوري-المصري-عودة-الأهلي-والزمالك

يقام اليوم الأثنين باقي مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، الذي بدأ أمس بفوز فاركو على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واللقاء الثاني الذي لعب اليوم بين الاتحاد السكندري ومصر المقاصة الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، على أن يتم أستكمال باقي مباريات الأسبوع اليوم وغداً.

مباريات الدوري المصري اليوم

يستضيف فريق بيراميدز، إيسترن كومباني في الثالثة عصراً، وفي نفس التوقيت يتقابل سموحة مع طلائع الجيش بستاد الاسكندرية.

ويحل الأهلي ضيفاً على غزل المحلة في تمام الخامسة والنصف على ملعب "المحلة" بالغربية.

وفي تمام الثامنة مساءاً يقام لقائين، الجونة أمام المصري ببرج العرب، والزمالك يستضيف البنك الأهلي بستاد القاهرة.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك لمواصلة الفوز أمام البنك الأهلي، بعدما عاد للأنتصارات في الجولة الأخيرة أمام الإسماعلي، بينما يدخل البنك المباراة أملاً أن يحقق نتيجة طيبة بعد خسارته في أخر مبارياته بهدف نظيف أمام سيراميكا.

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة:‏

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.‏

قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي:

عمرو شعبان ، محمود رضا ، خالد سامي ، معاذ الحناوي ، محمد فتح الله ، السيد الشبراوي ، يحيي حامد ، ايهاب سمير ، حميد ماو ، ابراهيم صلاح ، الندري ، احمد عفيفي ، اشرف السيد ، بازوكا ، خالد الاخميمي ، ابراهيما كونيه ، احمد الشيخ ، باولن فوافي ، هشام بلحة ، اجويرو ، عبده يحيي ، احمد غنيم ، محمود علاء.