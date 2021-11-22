فيديو.. البيئة لـ مساء dmc : خطة قومية بالتعاون مع 11 وزارة لمكافحة الضوضاء

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ريم عبد الرحمن، مدير عام الإجارة العامة للحماية من الضوضاء فى وزارة البيئة، أن الوزارة نفذت خطة قومية لمكافحة الضوضاء بالتعاون مع 11 وزارة أخرى كالإسكان والنقل والداخلية وغيرها.





وأوضحت خلال حوار لها فى برنامج "مساء dmc"، أن الوزارة معنية برصد المشكلة ومحاولة إيجاد حل لها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى، لافتة إلى أن الجميع يجب أن يتكاتف من أجل القضاء على هذه الظاهرة. وأكدت أن شبكة رصد الضوضاء بدأت عملها فى مصر عام 2008 وكان عددها 15 محطة فى القاهرة فقط والآن لديها 38 محطة موزعين فى محافظات مختلفة.

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