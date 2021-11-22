كيف يتم الاستغلال الأمثل لـ مياه الأمطار؟.. «الرى» تجيب

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، إنه تم تركيب محطات من أجل استغلال مياه، لافتا إلى أن مركز التنبؤ بالأمطار يستخدم نماذج رياضية للتنبؤ بحدوث الأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء أمس الأحد. وأضاف أن الدولة تعمل على تخفيض المياه فى الترع والمصارف قبل سقوط الأمطار من أجل العمل على استيعاب كمية الأمطار التى تسقط، خصوصا وأن كميات الأمطار متغيرة كل عام، لافتا إلى أن مخرات السيول تعمل على إتاحة تحرك المياه بسهولة، حتى لا تتراكم بشكل مستمر، وتتسبب فى إعاقات مرورية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الرى، أن محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد بها شبكات لرصد الأمطار وهى أحدث الشبكات بجانب وجود شبكات فى مناطق مختلفة مبينا أنه يتم مقارنة الأمطار التى نزلت بالأمطار التى تم التنبؤ بها.

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