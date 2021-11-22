أستاذة علم اجتماع لمساء dmc : دقيقة تلوث سمعى تصيب الإنسان باضطراب 50 دقيقة

جدة - نرمين السيد - وأضافت زكريا، خلال استضافتها فى برنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، أن صوت المايك أو الكلاكس هو صوت معدنى يلوث سمع الإنسان ويجهده، مؤكدة أن دقيقة واحدة من التلوث السمعى تصيب الجهاز العصبى باضطراب شديد لمدة 50 دقيقة".
وأوضحت، إلى أن المجتمع المصرى تغلب عليه ثقافة الهيمنة الصوتية المتمثلة فى الهيمنة الصوتية على الشارع ويتمثل ذلك فى صوت الكلاكسات وبائعى الخضروات والفواكه الذين باتوا يستخدمون مكبرات الصوت فى أعمالهم.
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