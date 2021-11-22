فيديو .. دار الإفتاء : الإنسان لا يحاسب على شتيمة الناس فى سره

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان لا يحاسب إلا على ما يفعله أو يتلفظ به فقط، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم".





جاء ذلك فى معرض إجابته على سؤال عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها بفيس بوك، إذ سأل متابع بقوله هل أحاسب على شتيمة الناس فى سرى؟ وأوضح شلبى، أن الإنسان طالما لم تخرج ألفاظ أو تصدر أفعال منه فى الجهر، فلا محاسبة على ذلك، لكن الإنسان لا يترك نفسه للشيطان، فمرة وساوس، وثانية وثالثة، ومن الممكن فى النهاية يوصل للقول أو الفعل.

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