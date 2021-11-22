المرور: غرف طوارئ وسيارات إغاثة للتعامل مع الأمطار فى أى وقت

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها جهزت غرف طوارئ وإغاثة، لـ تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، تحسبا لـ سقوط أية أمطار أخرى، خلال الساعات المقبلة على محافظات الجمهورية.





وكشفت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد وزير الداخلية للمرور، عن متابعتها المستمرة لـ حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق. ولفتت إلى أنه تُجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، مشيرة إلى أن رقم سيارات الإغاثة المرورية هو 01221110000

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