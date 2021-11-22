هل تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بـ الولادة؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال إجابتها على سؤال: ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهى حامل، هل تنقضى عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟، على صفحتها الرسمية بـ موقع فيسبوك.
وقالت الإفتاء: "تنقضى عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفُرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفُرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه، لأنه فى هذه الحالة يكون ولدًا، فإن لم يستبن من خلقه شىء فلا تنقضى به العدة، لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة".
واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، متابعة: "وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.. والله سبحانه وتعالى أعلم".
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