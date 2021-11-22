صورة- الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، فى منشور عل صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تنحصر فرصة سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ووسط سيناء حيث تكون خفيفة إلى متوسطة".
وأضافت: "يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد".
وتابعت: "من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 22 درجة والسواحل الشمالية 22 درجة، بينما جنوب الصعيد25 درجة".
ولفتت الأرصاد إلى أن الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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