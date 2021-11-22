طقس الإثنين.. شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق.. القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على جميع الأنحاء.





وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد – العريش" ووسط سيناء، تكون مصحوبة بنشاط لـ الرياح على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. وتكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 22 15 الإسكندرية 22 16 وادي النطرون 21 15 طنطا 21 15 شبين الكوم 22 15 دمنهور 20 15 بلطيم 20 15 مطروح 21 14 السلوم 22 14 سيوة 21 12 بورسعيد 22 16 دمياط 21 15 الزقازيق 22 15 المنصورة 22 15 الإسماعيلية 22 14 السويس 23 14 العريش 22 15 رفح 21 15 رأس سدر 22 16 نخل 21 10 نويبع 21 16 طابا 20 16 كاترين 16 08 الطور 23 16 شرم الشيخ 25 18 الغردقة 25 18 مرسى علم 26 17 الفيوم 22 13 بني سويف 22 12 المنيا 22 12 أسيوط 23 11 سوهاج 23 14 قنا 24 14 الأقصر 24 15 أسوان 25 15 إدفو 25 15 أبوسمبل 25 14 الوادي الجديد 24 13 حلايب 25 18 شلاتين 26 17

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