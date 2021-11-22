/662434/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الاثنين مباريات هامة، مواجهة غزل المحلة ضد الأهلى والزمالك ضد البنك الأهلى.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري الإسباني رايو فاليكانو ضد ريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري المصري بيراميدز ضد الشرقية للدخان في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة on time sport 1 سموحة ضد طلائع الجيش في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة on time sport 2 غزل المحلة ضد الأهلي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 2 الزمالك ضد البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport 1 الجونة ضد المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport 2

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