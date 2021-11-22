برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. القوى العاملة: توفير 6189 فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - وتناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أكتوبر 2021 فى النشرة السابقة وعددها 95 فرصة عمل، وبذلك يصل إجمالى فرص العمل المتوافرة 6189 لشغلها خلال شهر نوفمبر وديسمبر 2021.

وقال وزير القوى العاملة، فى تصريحات اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 19 محافظة هى: القاهرة، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، والغربية، وقنا،والأقصر، والوادى الجديد، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والجيزة، والدقهلية.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 50 فنى جودة، و100 عامل ماكينات، و100 عامل تعبئة، و150 عامل خياطة، و100 عامل غسيل، و350 فرد أمن براتب يصل لـ 4500 جنيه .

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل فى 1400 عامل تفصيل وحياكة، و50 عامل مكواة، و100 عامل قص، و200 عامل تعبئة وتغليف، و150 عامل مراقبة كاميرات، و2 محامى، وأمين مخزن، و15 مندوب مبيعات براتب 4000 جنيه، و10 مندوب تسويق، و10 عمال انتاج، و5 سائق، و30 فنى إنتاج، و30 وسيط تأمينى، و3 كيميائى، ومحاسب، و2 فرد أمن، و7 عمال طباعة وقراءة، وعتال، و24 عامل عادي .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس والدقهلية والإسماعيلية، تمثلت فى 10 فنى إنتاج، و4 مسئول ائتمان، وسائق، و4 أخصائى تمويل، و2 منسق، و75 عامل، وفرد أمن .

وفى الجيزة يوجد نائب مدير فنى براتب 10 آلاف جنيه، وأخصائية موارد بشرية، و140 فرد أمن، و50 مدير مطعم براتب 7500 جنيه، و150 عضو فريق براتب 3000 جنيه، و150 شيف كريب، و3 مساعد علاج طبيعى، و3 ممرضة، و5 كيميائى، ومسئول تصدير براتب 5000 جنيه، و3 امين مخزن، ومحاسب، ومسئول علاقات حكومية، ومهندس ميكانيكا، و17 عمال انتاج ، وعامل بوفيه، و5 عمال نظافة، و5 عمال مخازن، و5 مراقب أمن، ومسئولة خدمة عملاء، ومساعدة إدارية .

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية شملت: 7 عمال اوفر، و3 عمال سنجر، و20 عامل ماكينة، و20 عامل تعبئة، و2 مهندس تصميمات، و2 مهندس صيانة، و3 مهندس هندسة صناعية، و180 عامل إنتاج، و3 نساج، و10 عمال جودة، و2 صنايعى دائرى نسيج، و150 عامل خياطة، و50 عامل خياطة، و50 عامل مكواة، و50 عامل تدريب، و30 مشرف تنمية أسواق.

وهناك عدد من الوظائف فى المنوفية تضمنت: 200 فرد أمن براتب 3500 جنيه، و2 مشرفة مادة، و2 مدرس لغة عربية، و60 أخصائى خدمات مالية (فردى – جماعى)، و5 كيميائى، و15 فنى أحبار، و4 مهندس كهرباء وميكانيكا .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة مجموعة من فرص العمل شملت: 82 عمال اوفر وسنجر واورليه ومكواة، و7 عمال جودة، و4 محاسبين، و3 محامى، وكيميائى، ومهندس زراعى، و15 مندوب مبيعات، و7 مسئول ائتمان، و2 فنى كهرباء كنترول، و2 أمين مخزن، و14 عمال انتاج، و3 فنى ميكانيكا، و4 فنى طباعة .

وفى الغربية يوجد 264 فرصة عمل متاحة، منها: 150 أخصائى خدمات مالية، و10 عمال نسيج، و52 عمال خياطة، و5 عمال طباعة، و11 عامل إنتاج، و5 عمال سجاد، و5 عمال أرضية، و26 عمال تعبئة .

ووفرت مديرية القوى العاملة بدمياط فرص عمل شملت: 10 عمال انتاج، و6 مهندس إنتاج وجودة وكهرباء، و3 سائق، ومساعد مدير حسابات، و5 محاسبين، وسكرتارية، ومسؤول سلامة وصحة مهنية، وطباخ، ومساعد طباخ، وأمين مخزن، و5 عمال مخازن، و12 عامل خدمات، و6 عاملات تعبئة وتغليف.

أما بورسعيد فقد وفرت فرص عمل متنوعة فى العديد من المجالات ومنها: موظفة إدارية، و95 عامل خياطة، وعامل مخازن، و6 عمال، و3 فنى صيانة، و30 مساعد خياطة، وعامل مكواة .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالمنيا مجموعة من فرص العمل شملت: موظف نظم معلومات، و6 مشرفين غرف، و19 أخصائى تمويل، و4 مندوبين مبيعات، ومدير صالة (ويتر)، و6 مضيف، وكاشير، وموظف استقبال، و150 عمال خياطة، و15 مشرف جودة، و7 مشرفين إنتاج، وفنى ميكانيكا، و10 أخصائين تمويل، و30 منسقة إدارية، و2 مساعد إدارى، و8 أخصائى قروض، و7 عمال مخازن، و25 استرجى، و20 نجار موبيليا، و23 سائقا، وحارس أمن .

أما أسيوط فقد وفرت فرص عمل متنوعة فى العديد من المجالات ومنها: 15 مشرف أمن، و85 فرد أمن، و200 مراقب كاميرات براتب 3000 جنيه، و10 مدير مبيعات، و20 وكيل تأمينى، وخدمة عملاء، و6 عمال حياكة، وعاملة لمعمل تحاليل، وعاملة لصيدلية، وعاملة لعيادة طبية، وعامل لمكتبة، و9 عمال عاديين، و3 فنى مغسلة، و30 سائق درجة أولى وثانية، و10 بائعين.

وفى الاقصر وقنا يوجد 9 عمال استيوارد، و5 أغذية ومشروبات، و2 مهندسين ميكانيكا، و2 محاسبين، و10 عمال تعبئة، ومحاسب، و18 عمال ماكينة تغليف، و10 فنيين تشغيل ماكينة.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد وشمال سيناء مجموعة من فرص العمل شملت: 4 مدرس رياضيات إنجليزي MATHS ، و2 مدرس حاسب آلى، و2 مدرس علوم، و2 مدرس تربية موسيقية، و 8 عمال تعبئة وفرز، ومدخل بيانات، و2 سائقين معدات، وميكانيكى معدات زراعية، و2 عجان وفران، وأمين مكتبة، وعاملة خدمات، وأخصائى مخازن، و2 إشراف داخلى.

كما تم توفير فرص عمل بسوهاج وهى: 10 محاميين، و6 مسؤولين ائتمان، ومحاسب، و14 مدرس لغة عربية ورياضيات، ومدرس علوم دين، و20 فنى تبريد وتكييف، و5 فنى تشكيل معادن، و4 مشرفة، وكاتبة حسابات، و11 عاملين خدمات معاونة، و5 مديرين قص.