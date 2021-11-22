أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

القاهرة

يتوجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلى مدينة جدة بالسعودية، للمشاركة فى مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامى.. الحوار وآفاق التعاون".

القاهرة

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة حوارية، يتم خلالها تنظيم مائدة مستديرة مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوى الصلة حول حقوق الطفل ودور تأثير الإعلام.

القاهرة

تُسير شركة "مصر للطيران" 71 رحلة جوية لنقل 7607 ركاب لعدد من العواصم والمدن العالمية.

القاهرة

تستضيف مصر معرض "هاتس 2021"، فى إطار تنشيط حركة التصدير بقطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة ومعدات الفنادق، ضمن خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات.

أديس أبابا

ينظم الاتحاد الإفريقى ورشة عمل دروس وسياسات الأمن الغذائى المستدام، تحت عنوان "ورشة عمل مالابو لتعلم السياسات"، وتعد حواراً سنوياً حول السياسات لمناقشة موضوعات السياسة الزراعية الهامة، تبادل التعلم، وإعلان الإجراءات الرامية إلى دفع جدول أعمال إعلان مالابو.

أبوظبى

تستضيف وزارة الدفاع الإماراتية، بالعاصمة أبوظبى، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة عمل حول الشراكة فى العمليات العسكرية PMO، بمشاركة أكثر من 30 مسؤولاً من كبار الضباط العسكريين من 24 دولة.

أبوظبى

تنطلق، فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة القطاعين الصناعى والتكنولوجى؛ لمناقشة التوجهات الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا، وبحث سبل التعاون المشترك لبناء مستقبل أفضل وتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

واشنطن

تعقد الولايات المتحدة وتايوان الحوار الثانى لشراكة الرخاء الاقتصادى مع تايوان.

بيروت

يقيم الجيش اللبنانى احتفالا بعيد الاستقلال، يترأسه الرئيس ميشال عون، وبحضور رئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى وعدد من كبار المسئولين.

موسكو

يعقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف جلسة محادثات مع نظيره اللبنانى عبد الله بوحبيب، فى موسكو.

المنامة

يلتقى وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس نظيره البحرينى عبد اللطيف بن راشد الزيانى، فى العاصمة البحرينية المنامة.

أثينا

تفرض الحكومة اليونانية قيودًا صحية جديدة على الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا، وسط تصاعد مستمر للوباء فى الأسابيع الأخيرة فى البلاد.

براتسلافا

تبدأ الحكومة السلوفاكية تشديد القيود المحلية لغير الملقحين، مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

فيينا

تبدأ الحكومة النمساوية إغلاق البلاد تماما بسبب جائحة كورونا، على أن يستمر الإغلاق لمدة 3 أسابيع.

سنغافورة

تبدأ الحكومة السنغافورية تخفيف بعض القيود الاجتماعية المشددة المفروضة لاحتواء كورونا، بعد أن استقرت الإصابات خلال الشهر الماضى.

القاهرة

تُشيع جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلى عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

القاهرة

يُعرض، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، الفيلمان القصيران "نحمده" و"مسار حياة" للمخرج مصطفى وفيق، ضمن فعاليات نادى سينما المرأة الذى ينظمه المركز القومى للسينما.

القاهرة

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بتخريج دفعتى 2020 – 2021 من طلبة الدبلومة الخاصة بتعلم الحرف والفنون التقليدية "بيت جميل للحرف التقليدية"، والتى ينظمها قطاع الصندوق بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للحرف التقليدية.

القاهرة

يلتقى فريقا الأهلى وغزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.‏

القاهرة

يلتقى فريقا الزمالك والبنك الأهلى، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة

يلتقى فريقا بيراميدز وإيسترن كومبانى، فى الثالثة عصرًا، على استاد الدفاع الجوى، ضمن الجولة الخامسة من الدورى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة

يلتقى فريقا سموحة وطلائع الجيش، ضمن الجولة الخامسة من الدورى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة

يلتقى فريقا الجونة والمصرى البورسعيدى، ضمن الجولة الخامسة من الدورى الممتاز لكرة القدم.