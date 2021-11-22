اجتماع وزارى لمتابعة سير العمل بقطاع الرعاية الصحية والتمريض

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مساء أمس الأحد، لمتابعة سير العمل بقطاع الرعاية الصحية والتمريض والخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومدير المكتب الفنى.

واطلع وزير التعليم العالى على البرامج الصحية المقدمة ضمن قطاع الرعاية الصحية والتمريض بـ5414 وحدة صحية ومركز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية حصول كل مواطن على أفضل مستوى من خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وناقش الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة، بالإضافة إلى البرامج الصحية للشباب وطب المسنين، لافتًا إلى إجراء 4 ملايين و87 ألفًا و326 زيارة للسيدات ما قبل الولادة فى وحدات الرعاية الصحية الأولية خلال عام 2020.

ووجه الوزير بضرورة المتابعة الدورية للسيدات ومتابعة البرامج الصحية المقدمة سواء قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى البرامج الغذائية للأطفال، موجهًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لعقد توأمة بين الوحدات الصحية ودور الرعاية للأطفال والمسنين لتقديم كل الخدمات الطبية وبرامج التطعيمات للأطفال بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة.

كما وجه بإرسال فرق الرقابة والمتابعة لسير العمل بتلك الوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية خاصة فى الأقاليم والقرى، لمتابعة تحقيق المستهدف من الخدمات الطبية وحصول المواطنين على الخدمات بأفضل مستوى، وتذليل أى تحديات قد تعوق سير العمل، إذ إن تلك الوحدات تساهم فى حصول المواطنين على الخدمات الطبية الأساسية.

وتابع سير العمل بقطاع التمريض بمديريات الصحة والقطاعات والهيئات المختلفة، إذ يبلغ عدد العاملين بقطاع التمريض 200 ألف و573 من خريجى كليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد التابعة للجامعات، موجهًا باعتماد الجهات المانحة للبرامج التدريبية وورش العمل بالتعاون مع النقابة العامة للتمريض.