صور.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة إلى قنا

جدة - نرمين السيد - انطلقت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا المقامة تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وأشرف الداودى محافظ قنا، التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة أ. د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، قافلة التنمية الشاملة لخدمة أهالى قرية كوم الضبع مركز نقادة بمحافظة قنا.





وكذلك تحت إشراف أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، وأ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى الفترة من 22 إلى 25 من نوفمبر الجارى.

وبمشاركة كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والهيئة العامة لتعليم الكبار، تقدم القافلة خدمات طبية مجانية للمواطنين فى تخصصات (العظام، الأطفال، الأنف والأذن، الرمد، الباطنى، الصدر، الأسنان، الجلدية، القلب، أمراض النساء)، بالإضافة لصرف العلاج مجانا، إلى جانب خدمات اجتماعية وذلك خلال تقديم بعض المساعدات العينية،الى جانب خدمات محو الأمية وتعليم الكبار.