/662439/مايا-مرسى-تهاجم-مبروك-عطية-بسبب-تعدد-الزواج-ونائبة-بالبرلمان-ربنا-يهديه

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة انتقادات لتصريحات الدكتور مبروك عطية بشأن ما بدر منه من حديث حول قضية تعدد الزوجات.

جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مضيفة :" د مبروك عطية تصريحاتك لا تهمنا… وسؤالي لحضرتك لو عندك بنات وتزوج الزوج عليها…. هيكون ده ردك لها".

واستشهدت الدكتورة مايا مرسي خلال حديثها بتصريحات سابقة لفضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قائلة:"

١- فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف الدكتور أحمد الطيب : «تعدد الزوجات» حق مقيد ورخصة.. والرخصة لا بد لها من سبب

٢- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، سبق وأن حسم قضية التعدد فى سلسلة تصريحات تلفزيونية أكد فيها إن على المؤمن أن يعلم أن الله سوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، لافتا إلى خطر «العدل» في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾.

٣- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن إن قيمة «العدل» من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السموات والأرض.

٤- وقال الإمام ابن القيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها".

واختتمت :" والله ان دخول الجنة او النار فهو حساب بين العبد وربه ….وليس بايديكم ولا باقتراحاتكم فكفوا ايديكم عنا… ولا تحرم الحق ".

وحول هذا الموضوع علقت النائبة الدكتورة مايسه عطوة قائلة:" ربنا يهديه".