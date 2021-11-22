جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير العدل بشأن التيسير وتقديم أفضل خدمة ممكنة بمكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب.
يذكر أن عملية توثيق زواج الأجانب فى مصر، تمر بعدد من الإجراءات تبدأ بتوجه الزوج والزوجة بشخصهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية بوزارة العدل والمختص نوعا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.
واشترط العقد ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سـنة، وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد فرق السن عن 25 سنة، مع إحضار شاهدين عدل وحضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقارى وذلك فى حالة عدم تحدث الأجنبى للغة العربية.
كما يتعين أن تكون إقامة الأجنبى سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.
وعن المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق فقد اشترطت الآتى:
ـ شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبى بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك فى حالة زواج الأجنبى من مصرية أو زواج المصرى من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة فى الزواج.
ـ شهادة من أى مكتب صحة بالفحص الطبى لكل من الزوج والزوجة.
ـ إحضار 5 صور شخصية حديثة.
ويتطلب لترجمة العقود الزواج:
ـ صورة من أو أى إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.
ـ صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك 10 جنيهات فقط رسم أمين عام.
ـ إيصال سداد رسوم الترجمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زواج فى الشهر العقارى.. تفاصيل خدمة جديدة من وزارة العدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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