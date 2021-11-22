زواج فى الشهر العقارى.. تفاصيل خدمة جديدة من وزارة العدل

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، عن تخصيص قاعة وتجهيزها لإتمام إجراءات توثيق زواج الأجانب لمن يرغب من المترددين على مكتب التوثيق بوزارة العدل فى لاظوغلى، مقابل مبلغ قدره 2000 جنيه وتتسع لـ10 أشخاص.





جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير العدل بشأن التيسير وتقديم أفضل خدمة ممكنة بمكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب.

يذكر أن عملية توثيق زواج الأجانب فى مصر، تمر بعدد من الإجراءات تبدأ بتوجه الزوج والزوجة بشخصهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية بوزارة العدل والمختص نوعا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.

واشترط العقد ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سـنة، وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد فرق السن عن 25 سنة، مع إحضار شاهدين عدل وحضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقارى وذلك فى حالة عدم تحدث الأجنبى للغة العربية.

كما يتعين أن تكون إقامة الأجنبى سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.

وعن المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق فقد اشترطت الآتى:

ـ شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبى بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك فى حالة زواج الأجنبى من مصرية أو زواج المصرى من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة فى الزواج.

ـ شهادة من أى مكتب صحة بالفحص الطبى لكل من الزوج والزوجة.

ـ إحضار 5 صور شخصية حديثة.

ويتطلب لترجمة العقود الزواج:

ـ صورة من أو أى إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.

ـ صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك 10 جنيهات فقط رسم أمين عام.

ـ إيصال سداد رسوم الترجمة.