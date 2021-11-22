صور.. وزيرا التخطيط والزراعة يبحثان التعاون مع صندوق مصر السيادى

جدة - نرمين السيد - بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق مصر السيادى فى رفع وإدارة الأصول.





جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وبعض القيادات من الوزارتين.

كما بحث الوزيران تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها، بما يحقق القيمة المضافة للدخل القومى وتوفير فرص عمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل، وأيضا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مصر 2030.

وأكد الوزيران على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع كفاءة جميع الأصول المملوكة للدولة وإدارتها اقتصاديا سواء من خلال الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.