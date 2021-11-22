صور.. الرى: إزالة أكثر من 18500 حالة تعد على النيل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكل أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات.





وأشار عبد العاطى إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 18500 حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة 3.30 مليون متر مربع فى إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليا.

وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائى لنهر النيل إذ تم تنفيذ 3 قرارات إزالة ردم بالمنطقة المحظورة بمركز أبو تشت بمحافظة قنـا بمساحة 450 مترا مربعا بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو تشت وتأمين من مركز شرطة أبو تشت، وتنفيذ قرارين إزالة ردم بناحية خور العليقات بدندرة وقرية الشيخية بمركز فقط بمحافظة قنا، كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة عبارة عن أعمال ردم بالنيل بمسطح اجمالى 1980 مترا مربعا وذلك بناحية قلعة البلع بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، وقد تم ذلك بتأمين من قوات أمن أسيوط وقسم شرطة أبوتيج وبالتعاون مع مجلس مدينة أبوتيج، وتنفيذ 12 قرار إزالة بمساحة 718 مترا مربعا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية عبارة عن أعمال ردم وتشوينات وتعليه منسوب بالتعاون مع شرطه مركز كفر شكر.

كما تتواصل أعمال الإزالات للمبانى المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة عبارة عن مبانى بلوك ابيض بمساحة 500 متر مربع و6 قرارات إزالة بمساحة 600 متر مربع بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بالمنطقة المحظورة وبمعاونة الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة وتأمين من مركز شرطة المنشأة، وتنفيذ 10 قرارات إزالة ناحية مركز القرنة بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة، وإزالة مخالفتين عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض تجاه قرية سنديون بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ بمساحه 85 مترا مربعا.

وعلى صعيد المشروع القومى لتأهيل الترع، انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 3295 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع باطوال تصل الى 4477 كيلومتر، بالاضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع باطوال 2043 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 9815 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومتر، وتم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 31 كيلومتر، وجار العمل فى باقى الاطوال.