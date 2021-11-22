وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض وزوجها يودعها: "انكسر ظهرى"

أعلن عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، عن وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراعها مع المرض، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك "انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون".

وفاة اسماء مصطفي وفى منتصف الشهر الماضى، أعلن أدمن الصفحة دخول الإعلامية أسماء مصطفى المستشفى، قائلاً: "بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة". وسبق أن كشفت أسماء مصطفى، أسباب عدم مشاركة تجربتها في مقاومة مرض السرطان مع متابعيها مثل بقية المشاهير، مؤكدة أن حالتها الصحية "معقدة"، وما زال الفريق الطبي يحاول الوصول لبروتوكول علاج كيماوي يناسب حالتها المتأخرة نسبيا، واعتذرت عن تقديم بث مباشر لطمأنة محبيها مؤكدة أنها لن تظهر وهي بهذه الحالة الصحية. ووجهت أسماء رسالة لكل متابعيها عبر صفحتها بموقع الفيس بوك قالت فيها: مساء الخيرات عليكم وتحياتي وشكري لكل الناس الجميلة على الصفحة، ردا على سؤال باتسأله كتير جدا هو أنا ليه مش بحكي تجربتي وتفاصيل المعركة مع المرض اللعين مع إن في ناس كتير عملت كده وإن ده مهم علشان غيري يستفيد؟ الإجابة ببساطة إني طبعا مقتنعة ومدركة بأهمية إن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كثيرة وأحيانا معقدة جدا. وتتقدم أسرة " صوت الأمة " بخالص العزاء لأسرة الفقيدة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان

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